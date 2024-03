Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX

Um 15:42 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 13 962,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 113,891 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,173 Prozent auf 13 842,76 Punkte an der Kurstafel, nach 13 866,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 769,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 974,06 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,610 Prozent aufwärts. Der SDAX lag vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 13 697,83 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 13 106,36 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, den Wert von 13 544,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,02 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell pbb (+ 9,95 Prozent auf 4,58 EUR), Drägerwerk (+ 5,89 Prozent auf 49,40 EUR), DEUTZ (+ 3,98 Prozent auf 6,14 EUR), Hypoport SE (+ 3,73 Prozent auf 191,90 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,58 Prozent auf 7,81 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen GFT SE (-8,16 Prozent auf 29,50 EUR), SCHOTT Pharma (-2,58 Prozent auf 37,80 EUR), Schaeffler (-1,92 Prozent auf 6,38 EUR), flatexDEGIRO (-1,27 Prozent auf 9,52 EUR) und SYNLAB (-0,86 Prozent auf 11,54 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 083 811 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 14,250 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at