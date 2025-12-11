Alzchem Group Aktie

152,40EUR -7,80EUR -4,87%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 07:25:18

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit Ehrmann. Es sei daher umso wichtiger, dass Alzchem die Produktionskapazitäten ausbaue. Am 4. Dezember habe das Unternehmen weitere Investitionen angekündigt, die von konkreten Abnahmezusagen gedeckt sein dürften./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
159,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten