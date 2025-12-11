Alzchem Group Aktie
|152,40EUR
|-7,80EUR
|-4,87%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit Ehrmann. Es sei daher umso wichtiger, dass Alzchem die Produktionskapazitäten ausbaue. Am 4. Dezember habe das Unternehmen weitere Investitionen angekündigt, die von konkreten Abnahmezusagen gedeckt sein dürften./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
159,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
152,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten
|
09.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)