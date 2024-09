Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start

Der TecDAX verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,40 Prozent leichter bei 3 386,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,677 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,039 Prozent tiefer bei 3 399,26 Punkten in den Montagshandel, nach 3 400,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 386,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 402,88 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 249,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der TecDAX bei 3 336,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der TecDAX bei 3 158,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,88 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 2,63 Prozent auf 13,26 EUR), ATOSS Software (+ 0,58 Prozent auf 139,60 EUR), United Internet (+ 0,42 Prozent auf 19,25 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,38 Prozent auf 15,65 EUR) und HENSOLDT (+ 0,35 Prozent auf 34,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-2,57 Prozent auf 20,44 EUR), Infineon (-2,15 Prozent auf 32,29 EUR), AIXTRON SE (-1,93 Prozent auf 17,02 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,89 Prozent auf 57,00 EUR) und EVOTEC SE (-1,50 Prozent auf 6,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 219 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,640 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,36 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

