Kursentwicklung im Fokus 11.12.2025 15:59:01

Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer

Wenig verändert zeigt sich der TecDAX am vierten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 3 562,76 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 565,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 541,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 568,58 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,28 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 567,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 548,94 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 39,44 EUR), PNE (+ 1,59 Prozent auf 10,20 EUR), Kontron (+ 1,47 Prozent auf 22,06 EUR), Nagarro SE (+ 1,16 Prozent auf 78,65 EUR) und JENOPTIK (+ 1,11 Prozent auf 19,12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 40,04 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 36,24 EUR), ATOSS Software (-1,72 Prozent auf 114,20 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR) und Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 249,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 196 675 Aktien gehandelt. Mit 239,104 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen

20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
