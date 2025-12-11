Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer

Wenig verändert zeigt sich der TecDAX am vierten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 3 562,76 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 565,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 541,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 568,58 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,28 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 567,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 548,94 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 39,44 EUR), PNE (+ 1,59 Prozent auf 10,20 EUR), Kontron (+ 1,47 Prozent auf 22,06 EUR), Nagarro SE (+ 1,16 Prozent auf 78,65 EUR) und JENOPTIK (+ 1,11 Prozent auf 19,12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 40,04 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 36,24 EUR), ATOSS Software (-1,72 Prozent auf 114,20 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR) und Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 249,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 196 675 Aktien gehandelt. Mit 239,104 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at