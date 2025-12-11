Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

Der TecDAX gibt sich am Mittag schwächer.

Am Donnerstag gibt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 3 553,97 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,086 Prozent tiefer bei 3 565,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 543,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 568,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der TecDAX 3 515,36 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 3 567,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 548,94 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 3,41 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 4,18 Prozent auf 10,46 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 29,18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,77 Prozent auf 39,00 EUR), JENOPTIK (+ 1,11 Prozent auf 19,12 EUR) und Nagarro SE (+ 0,96 Prozent auf 78,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2,30 Prozent auf 246,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,96 Prozent auf 42,00 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR) und SMA Solar (-1,24 Prozent auf 36,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 134 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

