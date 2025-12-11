Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance 11.12.2025 12:27:03

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

Der TecDAX gibt sich am Mittag schwächer.

Am Donnerstag gibt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 3 553,97 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,086 Prozent tiefer bei 3 565,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 543,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 568,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der TecDAX 3 515,36 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 3 567,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 548,94 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 3,41 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 4,18 Prozent auf 10,46 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 29,18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,77 Prozent auf 39,00 EUR), JENOPTIK (+ 1,11 Prozent auf 19,12 EUR) und Nagarro SE (+ 0,96 Prozent auf 78,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2,30 Prozent auf 246,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,96 Prozent auf 42,00 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR) und SMA Solar (-1,24 Prozent auf 36,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 134 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
18.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
18.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 113,80 -1,22% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 40,08 -6,31% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,94 0,41% Deutsche Telekom AG
freenet AG 28,34 0,64% freenet AG
JENOPTIK AG 18,97 -0,32% JENOPTIK AG
Nagarro SE 78,65 1,48% Nagarro SE
Nordex AG 28,86 1,55% Nordex AG
PNE AG 10,18 1,90% PNE AG
SAP SE 210,40 0,02% SAP SE
Sartorius AG Vz. 247,10 -1,91% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 43,40 1,00% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 36,98 -0,27% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 39,20 2,46% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,68 0,89% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 562,45 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen