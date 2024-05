Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in Rot

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 3 448,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 517,309 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 457,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 457,29 Punkten am Vortag.

Bei 3 457,11 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 447,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Wert von 3 187,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, notierte der TecDAX bei 3 339,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 286,40 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3,74 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 3,32 Prozent auf 20,52 EUR), HENSOLDT (+ 0,77 Prozent auf 39,50 EUR), SAP SE (+ 0,66 Prozent auf 180,56 EUR), MorphoSys (+ 0,37 Prozent auf 68,35 EUR) und Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 270,50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-2,24 Prozent auf 47,90 EUR), AIXTRON SE (-1,31 Prozent auf 23,33 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 37,13 EUR), Nordex (-0,91 Prozent auf 14,11 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,84 Prozent auf 94,45 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 208 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at