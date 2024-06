Handel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone

Der FTSE 100 fiel am Abend.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent tiefer bei 8 233,93 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,560 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 262,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 262,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 200,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 263,38 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der FTSE 100 8 213,49 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 640,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 607,28 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell National Grid (+ 2,91 Prozent auf 9,12 GBP), Melrose Industries (+ 2,44 Prozent auf 6,29 GBP), Halma (+ 2,23 Prozent auf 22,90 GBP), easyJet (+ 2,12 Prozent auf 4,86 GBP) und Severn Trent (+ 2,08 Prozent auf 24,06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-7,79 Prozent auf 5,69 GBP), Ocado Group (-7,58 Prozent auf 3,54 GBP), Standard Chartered (-5,31 Prozent auf 7,35 GBP), StJamess Place (-4,02 Prozent auf 5,02 GBP) und Anglo American (-3,98 Prozent auf 24,04 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 145 372 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,957 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

