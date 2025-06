Handel in Paris: CAC 40 liegt im Plus

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,04 Prozent höher bei 7 794,79 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,348 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,088 Prozent auf 7 784,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 791,47 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 815,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 769,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 743,75 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.03.2025, bei 8 047,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 893,98 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 257,88 Punkte. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 133 971 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,747 Mrd. Euro macht die Hermès (Hermes International)-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at