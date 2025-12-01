Airbus Aktie
|192,82EUR
|-1,18EUR
|-0,61%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
193,16 €
|
Abst. Kursziel*:
24,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
192,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,47%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
16:06
|Airbus-Aktie bricht ein: Update für betroffene Maschinen eingespielt (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
14:47
|Airbus warns of quality issues on some A320 aircraft panels (Financial Times)
|
14:31
|Airbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen - Aktie tief im Minus (dpa-AFX)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,30
|-0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:17
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16:14
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|16:11
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|K+S Buy
|Warburg Research
|11:42
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:41
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:40
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:37
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:28
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital