Airbus Aktie

197,26EUR 3,26EUR 1,68%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

01.12.2025 09:54:54

Airbus SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Sonderbelastung durch die A320-Probleme kalkulierte Milene Kerner am Sonntag auf 0,71 bis 2,69 Euro je Airbus-Aktie. Langfristig sieht sie gar keine Auswirkungen auf Gewinn- und Cashflowentwicklung. Ohne einen Kostenausblick dürfte die Aktie zunächst aber eher volatil bleiben, bis es mehr Klarheit gebe./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
196,68 € 		Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
197,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

