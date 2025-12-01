Airbus Aktie
|197,26EUR
|3,26EUR
|1,68%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Sonderbelastung durch die A320-Probleme kalkulierte Milene Kerner am Sonntag auf 0,71 bis 2,69 Euro je Airbus-Aktie. Langfristig sieht sie gar keine Auswirkungen auf Gewinn- und Cashflowentwicklung. Ohne einen Kostenausblick dürfte die Aktie zunächst aber eher volatil bleiben, bis es mehr Klarheit gebe./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
196,68 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
197,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
