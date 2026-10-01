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CAC 40-Performance 01.10.2026 15:58:54

Handel in Paris: CAC 40 verliert

Handel in Paris: CAC 40 verliert

Der CAC 40 bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,13 Prozent auf 7 874,34 Punkte abwärts. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,402 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,638 Prozent auf 7 913,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7 964,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 820,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 935,85 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 301,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 337,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 966,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,92 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 403 288 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,274 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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