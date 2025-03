Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter

So bewegte sich der CAC 40 am Donnerstag schlussendlich

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,95 Prozent leichter bei 8 094,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 8 164,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 171,47 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 167,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 062,14 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,746 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.02.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 122,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 274,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 161,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 270,57 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 501 237 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at