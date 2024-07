Handel in Wien: ATX mit Abgaben

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 1,44 Prozent auf 3 654,54 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 120,160 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,020 Prozent auf 3 708,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 707,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 708,73 Punkte, das Tagestief hingegen 3 651,96 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der ATX mit 3 658,69 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 585,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 114,60 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,11 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit IMMOFINANZ (+ 0,19 Prozent auf 26,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,13 Prozent auf 31,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,12 Prozent auf 8,03 EUR), Telekom Austria (-0,34 Prozent auf 8,71 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 109,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-3,78 Prozent auf 33,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,36 Prozent auf 35,95 EUR), OMV (-2,60 Prozent auf 39,64 EUR), Raiffeisen (-2,23 Prozent auf 17,10 EUR) und Erste Group Bank (-2,01 Prozent auf 45,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 326 442 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 27,185 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Mit 10,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

