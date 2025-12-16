ATX aktuell: ATX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Wenig Veränderung ist am Nachmittag in Wien zu beobachten.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 172,61 Punkte zu. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 171,05 Punkten in den Handel, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 200,59 Punkte, das Tagestief hingegen 5 154,79 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 853,39 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Stand von 4 577,95 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 3 623,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 41,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 200,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 3,86 Prozent auf 31,18 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 63,95 EUR), CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR), Raiffeisen (+ 0,96 Prozent auf 37,96 EUR) und CPI Europe (+ 0,92 Prozent auf 15,34 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-1,53 Prozent auf 122,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR), EVN (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR), STRABAG SE (-1,24 Prozent auf 79,50 EUR) und OMV (-1,18 Prozent auf 46,72 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 200 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,088 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

