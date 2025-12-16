Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5 173,28 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 149,540 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 171,05 Punkten, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 154,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 200,59 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 4 577,95 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 3 623,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 41,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 200,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 31,12 EUR), Andritz (+ 2,14 Prozent auf 64,45 EUR), CPI Europe (+ 1,84 Prozent auf 15,48 EUR), Erste Group Bank (+ 1,49 Prozent auf 98,60 EUR) und CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR), OMV (-2,28 Prozent auf 46,20 EUR), BAWAG (-1,93 Prozent auf 121,70 EUR), EVN (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR) und Verbund (-0,98 Prozent auf 60,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 596 039 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at