Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5 173,28 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 149,540 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 171,05 Punkten, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 154,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 200,59 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 4 577,95 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 3 623,05 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 41,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 200,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 31,12 EUR), Andritz (+ 2,14 Prozent auf 64,45 EUR), CPI Europe (+ 1,84 Prozent auf 15,48 EUR), Erste Group Bank (+ 1,49 Prozent auf 98,60 EUR) und CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR), OMV (-2,28 Prozent auf 46,20 EUR), BAWAG (-1,93 Prozent auf 121,70 EUR), EVN (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR) und Verbund (-0,98 Prozent auf 60,90 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 596 039 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
