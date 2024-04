Handel in Wien: ATX Prime nachmittags im Plus

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,51 Prozent fester bei 1 786,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 1 776,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 776,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 795,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,115 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Wert von 1 693,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 710,80 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 1 629,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,20 Prozent aufwärts. Bei 1 802,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,43 Prozent auf 48,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 118,60 EUR), voestalpine (+ 1,64 Prozent auf 27,30 EUR), OMV (+ 1,60 Prozent auf 44,40 EUR) und Wolford (+ 1,50 Prozent auf 4,06 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,75 EUR), Frequentis (-2,93 Prozent auf 26,50 EUR), Flughafen Wien (-2,16 Prozent auf 49,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,73 Prozent auf 19,85 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 8,16 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 126 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,676 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

