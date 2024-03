Handel in Wien: ATX Prime schwächelt mittags

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Um 12:08 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 1 694,97 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 1 698,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 698,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 687,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.02.2024, einen Stand von 1 719,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, lag der ATX Prime bei 1 661,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der ATX Prime auf 1 781,89 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,11 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,61 Prozent auf 68,70 EUR), PORR (+ 2,39 Prozent auf 13,72 EUR), FACC (+ 2,17 Prozent auf 6,13 EUR), EVN (+ 1,25 Prozent auf 24,25 EUR) und UBM Development (+ 1,00 Prozent auf 20,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-2,60 Prozent auf 28,10 EUR), ZUMTOBEL (-2,31 Prozent auf 5,91 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Polytec (-1,43 Prozent auf 3,45 EUR) und S IMMO (-1,26 Prozent auf 15,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 124 710 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,294 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at