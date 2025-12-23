Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
|
23.12.2025 15:59:01
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Dienstagnachmittag im Minus
Am Dienstag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent leichter bei 2 597,83 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 2 600,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 600,66 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 584,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 601,97 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 2 384,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 799,19 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 42,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 605,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,55 Prozent auf 45,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 27,15 EUR), DO (+ 0,73 Prozent auf 206,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,56 EUR) und Verbund (+ 0,41 Prozent auf 61,85 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,93 Prozent auf 0,46 EUR), Frequentis (-4,44 Prozent auf 68,80 EUR), UBM Development (-3,37 Prozent auf 20,10 EUR), FACC (-2,80 Prozent auf 11,10 EUR) und Polytec (-2,10 Prozent auf 3,27 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 107 296 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
