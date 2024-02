Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent leichter bei 3 377,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,696 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent leichter bei 3 384,81 Punkten, nach 3 384,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 393,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 375,36 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der ATX einen Wert von 3 455,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bewegte sich der ATX bei 3 253,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der ATX einen Stand von 3 455,75 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 1,02 Prozent zu Buche. Bei 3 489,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,95 Prozent auf 65,20 EUR), Andritz (+ 0,99 Prozent auf 61,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,75) Prozent auf 26,95 EUR), Wienerberger (+ 0,69 Prozent auf 32,06 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,52 Prozent auf 116,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Raiffeisen (-3,09 Prozent auf 19,12 EUR), Lenzing (-2,62 Prozent auf 29,70 EUR), Telekom Austria (-2,02 Prozent auf 7,77 EUR), AT S (AT&S) (-1,54 Prozent auf 19,81 EUR) und OMV (-0,84 Prozent auf 40,25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 173 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 22,217 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at