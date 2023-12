Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent im Minus bei 1 697,23 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 1 697,42 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 692,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 710,32 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 642,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 621,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 532,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 11,48 Prozent auf 18,45 EUR), STRABAG SE (+ 7,95 Prozent auf 41,40 EUR), Flughafen Wien (+ 2,19 Prozent auf 51,40 EUR), Polytec (+ 2,17 Prozent auf 3,53 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,96 Prozent auf 7,38 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,45 Prozent auf 30,80 EUR), Verbund (-3,30 Prozent auf 83,50 EUR), PORR (-2,94 Prozent auf 12,56 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 36,40 EUR) und OMV (-1,84 Prozent auf 39,03 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 995 148 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,426 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

