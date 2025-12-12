Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der STOXX 50 bewegte sich am Abend im Minus.

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,54 Prozent schwächer bei 4 817,63 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 848,32 Punkten, nach 4 843,63 Punkten am Vortag.

Bei 4 871,00 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 812,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,227 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 881,94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 567,56 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 4 416,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,04 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 2,51 Prozent auf 34,33 CHF), Diageo (+ 1,12 Prozent auf 16,64 GBP), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 616,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,81 Prozent auf 84,64 GBP) und Novo Nordisk (+ 0,45 Prozent auf 321,15 DKK). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-3,33 Prozent auf 42,38 GBP), Richemont (-1,74 Prozent auf 166,35 CHF), Rio Tinto (-1,69 Prozent auf 55,89 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 5,67 EUR) und AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 134,44 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 16 038 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 366,671 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at