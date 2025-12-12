Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 4 853,42 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 848,32 Punkten in den Handel, nach 4 843,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 844,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 871,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,972 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 881,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 567,56 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 4 416,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,86 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 3,43 Prozent auf 34,64 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,57 Prozent auf 85,28 GBP), Rheinmetall (+ 1,47) Prozent auf 1 626,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 59,38 CHF) und Airbus SE (+ 1,18 Prozent auf 195,62 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-3,06 Prozent auf 42,50 GBP), Richemont (-2,30 Prozent auf 165,40 CHF), AstraZeneca (-1,54 Prozent auf 133,86 GBP), BP (-0,55 Prozent auf 4,40 GBP) und Roche (-0,53 Prozent auf 316,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 349 355 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 366,671 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at