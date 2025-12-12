Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Richemont-Investition im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 122,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 81,433 Richemont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 786,64 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 11.12.2025 auf 169,30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,87 Prozent gesteigert.
Richemont war somit zuletzt am Markt 99,30 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
