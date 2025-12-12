Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Richemont-Investition im Blick 12.12.2025 10:03:58

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 122,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 81,433 Richemont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 786,64 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 11.12.2025 auf 169,30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,87 Prozent gesteigert.

Richemont war somit zuletzt am Markt 99,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten