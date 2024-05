Handel in Zürich: SMI in der Verlustzone

Heute ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 11 216,56 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,208 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,229 Prozent fester bei 11 286,71 Punkten, nach 11 260,91 Punkten am Vortag.

Bei 11 209,18 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 301,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der SMI auf 11 595,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der SMI auf 11 239,68 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.05.2023, den Wert von 11 423,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,414 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,41 Prozent auf 73,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 516,20 CHF), Sonova (+ 1,02 Prozent auf 258,00 CHF), Holcim (+ 0,70 Prozent auf 77,72 CHF) und UBS (+ 0,29 Prozent auf 24,34 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-2,44 Prozent auf 491,20 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 217,00 CHF), Swiss Life (-0,71 Prozent auf 616,60 CHF), Zurich Insurance (-0,68 Prozent auf 441,20 CHF) und Nestlé (-0,56 Prozent auf 91,68 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 722 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 241,079 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at