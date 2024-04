Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstagnachmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,12 Prozent höher bei 11 508,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,239 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,027 Prozent leichter bei 11 492,07 Punkten, nach 11 495,21 Punkten am Vortag.

Bei 11 537,57 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 467,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,059 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 685,19 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 11.01.2024, einen Stand von 11 153,62 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 11 265,30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3,03 Prozent zu. Bei 11 799,91 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,34 Prozent auf 227,40 CHF), Lonza (+ 1,27 Prozent auf 542,20 CHF), Sika (+ 1,13 Prozent auf 267,80 CHF), Sonova (+ 0,74 Prozent auf 257,90 CHF) und Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 94,12 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (-2,22 Prozent auf 26,47 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 471,30 CHF), Givaudan (-0,77 Prozent auf 4 000,00 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 105,75 CHF) und Richemont (-0,64 Prozent auf 132,60 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 680 092 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

