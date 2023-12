Handel in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Am Abend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,55 Prozent höher bei 14 666,74 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,956 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,879 Prozent auf 14 714,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 586,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14 612,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 808,50 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,51 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 14.11.2023, einen Wert von 14 097,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 566,34 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, bei 14 247,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), ams (+ 13,45 Prozent auf 2,16 CHF), Meyer Burger (+ 11,89 Prozent auf 0,18 CHF), Straumann (+ 10,40 Prozent auf 136,90 CHF) und OC Oerlikon (+ 7,81 Prozent auf 3,70 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Talenthouse (-12,28 Prozent auf 0,01 CHF), Lalique (-9,57 Prozent auf 34,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,54 Prozent auf 10,00 CHF), Relief Therapeutics (-5,08 Prozent auf 1,68 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,01 Prozent auf 3,79 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 75 102 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 269,942 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at