Handel in Zürich: SPI stärker

Am Donnerstag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 16 014,70 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,954 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 15 963,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 963,21 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 963,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 027,87 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,150 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 15 275,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, wies der SPI einen Wert von 14 986,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 117,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,92 Prozent. Bei 16 048,92 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Aluflexpack (+ 3,78 Prozent auf 15,10 CHF), VAT (+ 3,60 Prozent auf 492,70 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,54 Prozent auf 5,26 CHF), DOTTIKON ES (+ 3,28 Prozent auf 267,50 CHF) und Inficon (+ 3,23 Prozent auf 1 468,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Spexis (-12,57 Prozent auf 0,06 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 7,60 CHF), Kudelski (-3,46 Prozent auf 1,40 CHF), CI Com SA (-3,36 Prozent auf 1,15 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-3,20 Prozent auf 242,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 36 392 062 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 245,688 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at