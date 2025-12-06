Hapag-Lloyd Aktie
|118,30EUR
|0,50EUR
|0,42%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Presseberichten über ein mögliches Übernahmeinteresse an der israelischen Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Marco Limite glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine solche Übernahme weder zur Strategie von Hapag-Lloyd noch vom Konkurrenten Maersk passen würde. ZIM sei zu groß für die deutsche Reederei./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
118,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,36%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
118,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,23%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Analysen zu Hapag-Lloyd AGmehr Analysen
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|118,30
|0,42%
