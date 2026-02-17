Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
17.02.2026 09:00:00
heise+ | Automatisierte Forensik in der Microsoft-Cloud
Die Microsoft Extractor Suite bietet durch die automatisierte Bereitstellung von Protokolldaten einen wertvollen Beitrag zur Untersuchung der MS-Cloud-Umgebung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)
|
13.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mustafa Suleyman plots AI ‘self-sufficiency’ as Microsoft loosens OpenAI ties (Financial Times)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.02.26
|Microsoft-Aktie stärker: Schatten-KI ernstzunehmende Gefahr (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.