Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.02.2026 12:00:00
heise+ | Ionos Nextcloud Workspace: Microsoft-365-Alternative im Test
Kann ein gehostetes Nextcloud eine Alternative zu Microsoft 365 sein? Der Webhoster Ionos hat ein Online-Office geschnürt, das dieses Versprechen einlösen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|IONOS
|21,75
|-5,43%
|Microsoft Corp.
|337,50
|2,15%
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.