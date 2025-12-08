Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
08.12.2025 06:55:00
heise+ | Kleine Batterie, großer Preis: VW e-Transporter im Test
Für die neuen Vans kooperiert Volkswagen mit Ford. Der e-Transporter wurde so zwar ein solides kleines NFZ, aber VW-Fans erhofften sich wahrscheinlich mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
