Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

08.12.2025 06:55:00

heise+ | Kleine Batterie, großer Preis: VW e-Transporter im Test

Für die neuen Vans kooperiert Volkswagen mit Ford. Der e-Transporter wurde so zwar ein solides kleines NFZ, aber VW-Fans erhofften sich wahrscheinlich mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
05.12.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
