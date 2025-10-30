HelloFresh-Aktie im Minus: Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt

HelloFresh hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und unter dem Strich wieder einen Verlust eingefahren.

Wie der Berliner Kochboxenversender mitteilte, sieht er sich für die seit August geltenden Jahresziele auf Kurs.

Demzufolge will HelloFresh 2025 beim bereinigten EBITDA bei 415 bis 465 Millionen Euro landen, beim EBIT peilt das MDAX-Unternehmen 175 bis 225 Millionen Euro an. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 6 bis 8 Prozent sinken.

Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA ging um 44 Prozent auf 40,3 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 2,5 Prozent von 3,9 Prozent.

Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust auf 49 Millionen Euro von 33,6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

HelloFresh-Papiere fallen im XETRA-Geschäft am Donnerstag zwischenzeitlich um 2,7 Prozent auf 7,14 Euro.

DOW JONES