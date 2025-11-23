Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
24.11.2025 00:00:00
Henkel zeichnet seine strategischen Partner für herausragende Leistungen entlang der Wertschöpfungsketten aus
Henkel Adhesive Technologies hat die Leistungen seiner strategischen Partner mit seinen jährlichen Supplier Awards ausgezeichnet. Mit dieser Anerkennung würdigt der Unternehmensbereich die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungsketten im vergangenen Jahr. Unter dem Motto 'Connecting Strategy, Excellence & Impact' vergab Adhesive Technologies die Auszeichnungen für 2025 in den drei Kategorien Nachhaltigkeit, Innovation und Lieferketten-Resilienz an Synthomer, Dow und Kolon Industries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
