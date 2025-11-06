Henkel vz. Aktie

71,66EUR 0,54EUR 0,76%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 10:07:44

Henkel vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,74 € 		Abst. Kursziel*:
31,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,17%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten