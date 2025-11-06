Henkel vz. Aktie
|71,66EUR
|0,54EUR
|0,76%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,74 €
|
Abst. Kursziel*:
31,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,17%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
