Henkel vz. Aktie
|72,38EUR
|-0,32EUR
|-0,44%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes begründete das moderat höhere Kursziel mit niedrigeren Renditen an den Anleihemärkten. Operativ habe der Konsumgüterhersteller "noch einiges an Wäsche zu waschen", hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72,04 €
|
Abst. Kursziel*:
11,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,53%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
