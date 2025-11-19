DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Henkel vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Henkel vz-Papier bei 87,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,148 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,78 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 20,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henkel vz einen Börsenwert von 27,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at