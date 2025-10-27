Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht aus dem Quartalsbericht von Procter & Gamble durchwachsene Signale für Henkel und Haleon. Für Henkels Geschäft mit Textilpflegeprodukten zieht sie eher negative Rückschlüsse vor dem Quartalsbericht am 6. November. Haarpflege und Haushaltsreiniger dürften indes gut gelaufen sein, schrieb sie am Sonntagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
71,82 €
Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
71,76 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
Analyst Name::
Celine Pannuti
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
