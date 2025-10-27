Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Henkel vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht aus dem Quartalsbericht von Procter & Gamble durchwachsene Signale für Henkel und Haleon. Für Henkels Geschäft mit Textilpflegeprodukten zieht sie eher negative Rückschlüsse vor dem Quartalsbericht am 6. November. Haarpflege und Haushaltsreiniger dürften indes gut gelaufen sein, schrieb sie am Sonntagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71,82 € 		Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

