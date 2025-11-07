ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



