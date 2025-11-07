Henkel vz. Aktie

71,16EUR -0,36EUR -0,50%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 08:55:31

Henkel vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71,62 € 		Abst. Kursziel*:
4,72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten