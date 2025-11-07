Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71,62 €
|
Abst. Kursziel*:
4,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
