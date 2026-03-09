Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.03.2026 18:23:00
Here’s how Amazon just stepped up its robotaxi competition with Tesla and Google
Amazon’s Zoox is testing robotaxi operations in 10 U.S. cities, but Google’s Waymo has a big lead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 615,00
|0,07%
|Alphabet A (ex Google)
|263,15
|2,51%
|Alphabet C (ex Google)
|262,85
|2,46%
|Amazon
|183,46
|-0,15%
|Tesla
|341,90
|0,01%
