Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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27.09.2026 14:45:00

Houston, Amazon.com Has a Problem -- and It's in Europe!

When it comes to fast, globe-spanning, broadband internet service delivered from space, Americans basically have two companies to choose from: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), whose Starlink satellite system is already up and running, and Amazon.com (NASDAQ: AMZN), whose Amazon Leo system will begin operating in a limited fashion "later this year" but won't be fully operational until 2028.

And that's if Amazon is lucky.

Image source: Getty Images.

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