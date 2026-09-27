Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.09.2026 14:45:00
Houston, Amazon.com Has a Problem -- and It's in Europe!
When it comes to fast, globe-spanning, broadband internet service delivered from space, Americans basically have two companies to choose from: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), whose Starlink satellite system is already up and running, and Amazon.com (NASDAQ: AMZN), whose Amazon Leo system will begin operating in a limited fashion "later this year" but won't be fully operational until 2028.
And that's if Amazon is lucky.
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Nachrichten zu Amazon
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|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
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