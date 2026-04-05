Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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05.04.2026 20:35:00
How Amazon Just Turned Your Smart Speaker Into Its Next Big Opportunity
Smart speakers have become commonplace in your home. Amazon (NASDAQ: AMZN) was an early mover. The company launched its Alexa voice assistant in 2014 and has built a massive ecosystem with over 600 million Alexa devices worldwide.About a year ago, Amazon revamped Alexa with artificial intelligence (AI), launching Alexa+, a smarter, more capable version. It may not be obvious yet, but the Alexa+ upgrade has just turned your smart speaker into a monetization engine unlike any other.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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