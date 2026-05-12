Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.05.2026 14:17:24
How Much Power Did Microsoft Have Over OpenAI?
The technology giant’s chief executive faced a grilling in court over whether it exerted too much control over what was meant to be an A.I. nonprofit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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