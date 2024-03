Hummels-Entscheidung wohl erst im Sommer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Rio-Weltmeister Mats Hummels will erst im Sommer über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden. "Es ist gar nichts entschieden in irgendeine Richtung. Ich glaube, das wird tatsächlich erst nach Saisonende entschieden bei mir", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) nach dem 2:0 am Samstagabend im Topspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern. Zuletzt war über die sportliche Zukunft von Hummels und auch von Marco Reus (34) beim BVB spekuliert worden - beide Verträge laufen im Sommer aus.

"Lust habe ich eh, es tut halt nur viel weh", sagte Hummels, der in München eine starke Leistung gezeigt hatte. Für die Nationalmannschaft war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann im März nicht mehr nominiert worden. Ob er bei der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) dabei sein müsse, sollten andere beurteilen, sagte Hummels, der 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister geworden war und auf bislang 78 Länderspiele kommt./mj/DP/he