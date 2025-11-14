BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Durchwachsene Ergebnisse
|
14.11.2025 11:31:00
BVB-Aktie niedriger: Ricken äußert sich zu Kritik an Team und Coach
Entwicklung mit Kovac fortsetzen
Der 49-Jährige betonte zudem: "In der Bundesliga haben wir die zweitwenigsten Tore kassiert, in der Champions League von 36 Mannschaften die drittmeisten Tore geschossen. Die gute Entwicklung, die wir unter seiner Führung genommen haben, wollen wir weiter fortsetzen."
Kurz vor der derzeitigen Länderspielpause hatten die Dortmunder in der Bundesliga beim Abstiegskandidaten FC Augsburg 1:0 gewonnen, anschließend in der Champions League 1:4 bei Manchester City verloren und in der Bundesliga beim Hamburger SV in letzter Sekunde noch den 1:1-Ausgleich kassiert.
Erfolgreicher Jahresendspurt mit der Hilfe der Fans
"Wir haben uns über den späten Ausgleich in Hamburg geärgert. Wir wären gerne mit einem Sieg auf Platz zwei geklettert. Jetzt stehen wir auf Platz drei, aber auch damit stehen wir voll im Plan, auf einem Champions-League-Platz", sagte Ricken.
Er wisse, dass die Dortmunder zuletzt nicht überzeugt hätten. "Aber: Die Belastung durch sechs von sieben Spielen auswärts innerhalb von drei englischen Wochen war enorm hoch", erklärte er.
Er verwies zugleich auf das Königsklassen-Spiel beim FC Kopenhagen (4:2) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:0). "Und trotzdem haben wir in Kopenhagen vier Tore geschossen und gegen Köln fast 30 Torschüsse abgegeben", sagte Ricken. Bis Ende Dezember spielen wir von acht Spielen sechsmal zu Hause, mit unseren Fans im Rücken wollen wir maximal viele Punkte holen."
Die BVB-Aktie fällt via XETRA zeitweise 1,2 Prozent auf 3,30 Euro.
/clu/DP/jha
DORTMUND (dpa-AFX)
