Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.11.2025 18:17:00
Idealo-Verfahren: Richter sehen Schaden durch Google
Im Verfahren des Preisvergleichsdienstes Idealo gegen den US-Suchmaschinenriesen scheint eine Verurteilung Googles zu Schadenersatz wahrscheinlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
