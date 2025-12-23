AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
23.12.2025 19:45:00
If You'd Invested $1,000 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
If you invest long enough, you'll likely run into a "I wish I had invested in that sooner" scenario. Nowadays, many investors find themselves having that thought about Nvidia (NASDAQ: NVDA) -- me included. And when you look at its performance over the past decade, it's very easy to see why.In the past 10 years, Nvidia's stock is up an eye-popping 22,420%, meaning a $1,000 investment made a decade ago would be worth over $225,000. Talk about a return on investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
