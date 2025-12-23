AGO Aktie

AGO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 19:45:00

If You'd Invested $1,000 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

If you invest long enough, you'll likely run into a "I wish I had invested in that sooner" scenario. Nowadays, many investors find themselves having that thought about Nvidia (NASDAQ: NVDA) -- me included. And when you look at its performance over the past decade, it's very easy to see why.In the past 10 years, Nvidia's stock is up an eye-popping 22,420%, meaning a $1,000 investment made a decade ago would be worth over $225,000. Talk about a return on investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten