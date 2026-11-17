Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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17.11.2026 11:14:49
Ikea steps up strategy shift to draw in more customers
Its new CEO is accelerating a shift towards city centres in a push to return the furniture retailer to growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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