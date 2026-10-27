Illinois Tool Works Aktie
WKN: 861219 / ISIN: US4523081093
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27.10.2026 13:27:17
Illinois Tool Works Inc Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Illinois Tool Works Inc (ITW) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $855 million, or $3.00 per share. This compares with $821 million, or $2.81 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $4.236 billion from $4.059 billion last year.
Illinois Tool Works Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $855 Mln. vs. $821 Mln. last year. -EPS: $3.00 vs. $2.81 last year. -Revenue: $4.236 Bln vs. $4.059 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.45 To $ 11.55 Full year revenue guidance: 4.5 % To 5.5 %
Looking forward, ITW raises its full year 2026 GAAP EPS guidance by $0.05 at the midpoint to a range of $11.45 - $11.55.
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