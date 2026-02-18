IMCD Aktie
WKN DE: A116P8 / ISIN: NL0010801007
|Enttäuschende Zahlen
|
18.02.2026 12:17:39
IMCD-Aktie verliert deutlich - pessimistische Analysten
IMCD habe mit den Resultaten für das vierte Quartal enttäuscht, bemerkte Barclays-Analyst Anil Shenoy. Wie üblich habe es keinen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Die deutliche Verfehlung der Erwartungen im Quartal, der Abschwung gegenüber dem Vorquartal und der kaum kalkulierbare weitere Geschäftsverlauf seinen aber eine klare Belastung für die Aktien.
Der Umsatzabschwung des Chemikalienhändlers habe sich im vierten Quartal noch verschärft, kommentierte Goldman-Expertin Suhasini Varanasi die Zahlen. Angesichts des schwachen Wirtschaftsumfelds sei zwar mit einem mauen Jahresende zu rechnen gewesen, es sei aber noch etwas schlimmer gekommen als gedacht. Im ersten Quartal lägen die Hürden nun ohnehin höher für IMCD.

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)
