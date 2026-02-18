IMCD Aktie

IMCD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116P8 / ISIN: NL0010801007

Enttäuschende Zahlen 18.02.2026 12:17:39

IMCD-Aktie verliert deutlich - pessimistische Analysten

IMCD-Aktie verliert deutlich - pessimistische Analysten

Die Aktien von IMCD sind am Mittwoch nach enttäuschenden Geschäftszahlen zeitweise um mehr als 15 Prozent eingebrochen.

Damit näherten sich die Papiere des Chemikalienhändlers wieder ihrem jüngsten Tief seit fast sechs Jahren bei 71,56 Euro. Zuletzt wurden sie 12,7 Prozent im Minus bei 77,60 Euro gehandelt. Im DAX gerieten Brenntag mit in den Abwärtsstrudel und verloren zuletzt 5,4 Prozent auf 54,38 Euro.

IMCD habe mit den Resultaten für das vierte Quartal enttäuscht, bemerkte Barclays-Analyst Anil Shenoy. Wie üblich habe es keinen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Die deutliche Verfehlung der Erwartungen im Quartal, der Abschwung gegenüber dem Vorquartal und der kaum kalkulierbare weitere Geschäftsverlauf seinen aber eine klare Belastung für die Aktien.

Der Umsatzabschwung des Chemikalienhändlers habe sich im vierten Quartal noch verschärft, kommentierte Goldman-Expertin Suhasini Varanasi die Zahlen. Angesichts des schwachen Wirtschaftsumfelds sei zwar mit einem mauen Jahresende zu rechnen gewesen, es sei aber noch etwas schlimmer gekommen als gedacht. Im ersten Quartal lägen die Hürden nun ohnehin höher für IMCD.

/edh/ag/jha/

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)

