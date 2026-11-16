Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Verkaufen
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
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Kurs*:
58,16 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
57,92 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
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